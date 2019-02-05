Двое мужчин по очереди ограбили потерянный кошелек

05.02.2019 09:08 507

Жительница Малоярославецкого района выронила кошелек, когда выходила из такси, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 5 февраля.

Это заметил мужчина. Он подождал, когда потерпевшая уйдет, подобрал кошелек и забрал оттуда наличность — 10 тысяч рублей. Сам бумажник выкинул.

Другой прохожий нашел этот же кошелек, достал из него банковские карты и попытался снять с них деньги в банкомате. Но, поскольку он не знал пин-код, это мужчине не удалось.

Полицейские вычислили обоих. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, оба под подпиской о невыезде.