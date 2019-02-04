Пожилой калужанин собрал целый арсенал для самообороны

04.02.2019 17:53 50

Взрывчатые вещества, оружие и патроны нашли в квартиру у 61-летнего калужанина, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 4 февраля.

В квартире при обыске у мужчины обнаружили и изъяли: пистолет Браунинг калибра 7,65мм, револьвер калибра 6,35 модели Линкольн (Велодог), две емкости с бездымным порохом общей массой 700,1 грамм и одна емкость с дымным порохом массой 236,9 грамма, которые представляют собой группу метательных взрывчатых веществ, применяемых в артиллерийской технике и стрелковом оружии, заготовку нарезного ствола, которая, является основной частью огнестрельного оружия, 101 патрон калибра 7,65 мм и 92 патрона калибра 6,35 мм для стрельбы из короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, предметы для самодельного изготовления патронов и прочее.

Мужчина уверял, что все это у него для самообороны.

Калужанина будут судить за незаконное хранение оружия.