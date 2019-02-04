Безработный получил два года колонии за использование чужой карты

04.02.2019 15:06 288

44-летний калужанин признан виновным в мошенничестве с банковской картой, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 4 февраля.

Мужчина, у которого нет постоянного источника дохода, а следовательно и работы нашел осенью прошлого года банковскую карточку на парковке магазина и начал тратить деньги с нее. Он оплачивал покупки до тысячи рублей бесконтактным способом. В итоге безработный похитил у хозяина карты более 20 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии строгого режима.