«Рено» вытолкало «Ауди» на дорожное ограждение

04.02.2019 13:42 145

В субботу, 2 февраля в полночь на 119 км трасс А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» столкнулись две иномарки.

По предварительным данным отдела пропаганды областного УГИБДД, водитель «Рено Логан» поворачивал налево и не пропустил ехавшую прямо «Ауди А-5». Произошло столкновение. От удара «Ауди» влетела в дорожное ограждение.

В результате столкновения оба водителя оказались в больнице с различными травмами.