Сын украл и продал ноутбук матери

Жительница деревни Большие Желтоухи Кировского района заявила в полицию о краже ноутбука, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 4 февраля.
Полицейские выяснили, что дверь в дом не взломана, вор попал в помещение свободно. А позже вычислили и самого похитителя. Им оказался сын пострадавшей. У молодого человека уже есть судимость.
Оказалось, что когда матери не было дома он вынес ноутбук и продал неизвестному за 11 тысяч рублей.
Мужчине за кражу грозит 5 лет.
|
Малоярославецкий юноша угнал у родственника машину, чтобы покататься 04.02.2019 09:41
Житель Ферзиково создал в поселке «резиновый дом» 04.02.2019 09:25
Человек пострадал во время пожара в Хвастовичском районе 04.02.2019 09:09
Пустующий частный дом несколько раз ограбили в Ферзиковском районе 04.02.2019 08:00
«Хонда» вылетела в кювет после аварии под Калугой 04.02.2019 06:43
Человек пострадал при пожаре бани в Юхновском районе 03.02.2019 10:16
Женщина чуть не зарезала избившего ее сожителя 03.02.2019 09:53
Человек пострадал при пожаре на Чичерина 03.02.2019 09:18
Скончался депутат гордумы Калуги Сергей Чаплин 02.02.2019 21:41
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: