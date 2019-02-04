Сын украл и продал ноутбук матери

04.02.2019 09:52 126

Жительница деревни Большие Желтоухи Кировского района заявила в полицию о краже ноутбука, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 4 февраля.

Полицейские выяснили, что дверь в дом не взломана, вор попал в помещение свободно. А позже вычислили и самого похитителя. Им оказался сын пострадавшей. У молодого человека уже есть судимость.

Оказалось, что когда матери не было дома он вынес ноутбук и продал неизвестному за 11 тысяч рублей.

Мужчине за кражу грозит 5 лет.