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Женщина чуть не зарезала избившего ее сожителя

03.02.2019 09:53 0 758
Женщина чуть не зарезала избившего ее сожителя

Жительница Малоярославецкого района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 3 февраля.

Поздним вечером она легла спать после совместных с мужчиной возлияний. Но вскоре проснулась от того, что очень пьяный гражданский муж ее избивает. Женщина выбежала из комнаты, мужчина последовал за ней продолжая бить. Тогда она схватила на кухне нож и дважды ударила обидчика в живот. Раненый муж выбежал из квартиры, но через полчаса вернулся и потерял сознание.

Женщина под подпиской о невыезде. Она рассказала, что конфликты в семье в последнее время постоянные и она боится за свою жизнь.


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