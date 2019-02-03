Женщина чуть не зарезала избившего ее сожителя

03.02.2019 09:53 758

Жительница Малоярославецкого района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 3 февраля.

Поздним вечером она легла спать после совместных с мужчиной возлияний. Но вскоре проснулась от того, что очень пьяный гражданский муж ее избивает. Женщина выбежала из комнаты, мужчина последовал за ней продолжая бить. Тогда она схватила на кухне нож и дважды ударила обидчика в живот. Раненый муж выбежал из квартиры, но через полчаса вернулся и потерял сознание.

Женщина под подпиской о невыезде. Она рассказала, что конфликты в семье в последнее время постоянные и она боится за свою жизнь.