Скончался депутат гордумы Калуги Сергей Чаплин

02.02.2019 21:41 270

В субботу, 2 февраля, городская дума Калуги сообщила о безвременной кончине депутата Сергея Чаплина.

Скончавшемуся депутату было 58 лет. Он закончил строительно-монтажный техникум и МГТУ им Баумана. С 1998 года возглавлял СМУ №3, был заслуженным строителем Калужской области и России.

Трижды с 2005 года избирался в городскую думу по 19-му округу.

Воспитал двоих детей.

Депутаты принесли соболезнования родным и близким умершего коллеги.