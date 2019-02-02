Лексус вылетел с дороги и сбил остановку и людей на Салтыкова-щедрина

02.02.2019 21:24 264

В субботу, 2 февраля, автомобиль «Лексус» вылетел с дороги на калужской улице Салтыкова-Щедрина.

По данным пресс-службы главного регионального управления МЧС, ДТП произошло около 19:58. Машина выехала с проезжей части, сбила остановку и несколько пешеходов.

Пользователи группы «Калуга Жесть» сообщают, что никто не погиб, но серьезно пострадали девушка, которую машина сбила на ходу, женщина, которую прижало к остановке и мужчина.