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Курильщик чуть не зарезал за просьбу потушить сигарету

02.02.2019 09:11 1 306
Курильщик чуть не зарезал за просьбу потушить сигарету

Житель Калужской области закурил в помещении кафе одного из райцентров и спровоцировал конфликт, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 2 февраля.

Мужчину сначала попросили потушить сигарету сотрудники общепита, затем замечание сделал сидящий за соседним стоиком посетитель. Ему курильщик предложил выйти на улицу «поговорить».

За дверью кафе нарушитель общественного порядка достал нож, направил на сделавшего ему замечание и пригрозил убить. Гражданин испугался, забежал в кафе, закрыл за собой дверь и вызвал полицию. Сотрудники органов отобрали у курильщика нож. Его будут судить за угрозу убийством.


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