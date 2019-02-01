Более 170 спецмашин чистили Калугу ночью

В ночь на пятницу, 1 февраля, на улицы Калуги вышли 176 спецмашин, сообщила пресс-служба горуправы. Также улицы убирали 167 человек. В итоге за ночь вывезли из города более 6,5 тысячи кубометра снега.
Днем дороги продолжают чистить 76 спецмашин и 139 рабочих.
Снег в пятницу будут вывозить с:
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