Более 170 спецмашин чистили Калугу ночью

01.02.2019 10:00 301

В ночь на пятницу, 1 февраля, на улицы Калуги вышли 176 спецмашин, сообщила пресс-служба горуправы. Также улицы убирали 167 человек. В итоге за ночь вывезли из города более 6,5 тысячи кубометра снега.

Днем дороги продолжают чистить 76 спецмашин и 139 рабочих.

Снег в пятницу будут вывозить с: