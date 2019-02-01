Новогодние елки в Обнинске превратили в биотопливо

01.02.2019 09:14 98

14 новогодних елок собрали в рамках первой в наукограде акции по сбору ненужных праздничных деревьев, сообщила администрация города в четверг, 31 января, на официальнйо странице в соцсети.

Ели отвезли на предприятие по производству топливных пеллет и превратили в биотопливо.

Для получения биотоплива древесину дробят на мелкие кусочки, сушат, измельчают еще раз. Добавляют немного воды и прессуют в небольшие цилиндрические гранулы.