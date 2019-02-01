Курятиной без документов торговал тарусский предприниматель

Внеплановая проверка обнаружила, что тарусский предприниматель продавал птицеводческую продукцию без документов и маркировки, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве региона в четверг, 31 января.
Отсутствие документов автоматически сделало продукцию некачественной и опасной для употребления, так как неизвестно, можно ли есть эту птицу.
6 килограммов курятины изъяли и уничтожили.
|
Старинный самовар пришлось возвращать с полицией 01.02.2019 13:30
Более 170 спецмашин чистили Калугу ночью 01.02.2019 10:00
Новогодние елки в Обнинске превратили в биотопливо 01.02.2019 09:14
Дороги в области остаются скользкими 01.02.2019 09:05
Наркоманок взяли за распространение героина и синтетики в Обнинске 01.02.2019 08:55
Сарай сгорел в Обнинске 01.02.2019 08:33
Более тонны вторсырья собрали волонтеры за январь 01.02.2019 06:53
Дорожные ямы в Обнинске пометили временными знаками 31.01.2019 21:07
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: