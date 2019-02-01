Курятиной без документов торговал тарусский предприниматель

01.02.2019 12:25 194

Внеплановая проверка обнаружила, что тарусский предприниматель продавал птицеводческую продукцию без документов и маркировки, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве региона в четверг, 31 января.

Отсутствие документов автоматически сделало продукцию некачественной и опасной для употребления, так как неизвестно, можно ли есть эту птицу.

6 килограммов курятины изъяли и уничтожили.