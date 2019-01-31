Фонари отключают на окружной на 3 дня

31.01.2019 17:37 222

С четверга, 31 января, электрическое освещение отключат на трассе Р-132 (Калужская окружная), сообщила пресс-служба упрдора «Москва-Бобруйск» в четверг.

Фонари не будут работать с 0 по 7-й км. Их отключат по технической причине, но какая именно проблема возникла не уточняется.

Освещение будет отсутствовать также в пятницу и субботу, 1 и 2 февраля.