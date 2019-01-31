Инспектор ДПС проверял водителя недостоверным алкотестером

31.01.2019 15:39 201

В ноябре прошлого года инспектор ДПС остановил в Ферзиковском районе визуально нетрезвого водителя и предложил тому проверку на алкотестере, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 31 января.

Срок проверки прибора вышел, но инспектор в протоколе написал ложные данные о сроке годности. С бумажки, на которой напечатался результат, инспектор срезал сведения о номере и дате калибровки тестера.

На водителя завели дело о пьяном вождении, дознаватель запросил копию показаний тестера. Тогда полицейский изменил данные в копии и передал недостоверные бумаги следователю.

Служебный подлог вскрылся во время проверки.