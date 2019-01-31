Пожилые калужанки лишились денег, пытаясь продать квартиры мошеннице

31.01.2019 14:44 272

Жительница Челябинской области обманула двух немолодых калужанок, которые пытались продать свои квартиры, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 31 января.

Первой ее жертвой стала 68-летняя пенсионерка. Она пыталась продать квартиру через один из сайтов. Мошенница связалась с бабушкой, заявила, что готова купить ее жилье и хочет перевести задаток. Пожилая калужанка сообщила номер карты и пароль, который пришел в СМС. В результате она лишилась всех накоплений - более 60 тысяч.

В тот же день от обманщицы пострадала 55-летняя жительница областного центра. Аналогичным способом продававшая квартиру женщина лишилась 58 тысяч.

Мошенницу задержали по месту жительства, она частично вернула деньги пострадавшим.