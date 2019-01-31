Винтовки, пистолет-пулемет, патроны и другие боеприпасы нашли у черного копателя

31.01.2019 11:41 410

Оружие времен Великой Отечественной войны нашли у жителя Куйбышевского района во время обысков, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 31 января.

В надворных постройках и подсобных помещениях полицейские обнаружили 25 патронов калибра 7,62 мм, патрон от противотанкового ружья, бездымный порох массой более 700 граммов, ручную осколочную гранату, два детонатора от гранат, две винтовки Мосина, две винтовки Маузер, пистолет-пулемет Шпагина, части пулеметов Дегтярева и Максима, гранату Ф-1 и т. д.

Все это черный копатель нашел на местах боев. Он уверял, что продавать оружие не собирался.