В Жуковском районе нашли бешеную кошку

30.01.2019 15:27 293

Заболевание было установлено и подтверждено после лабораторного исследования материала головного мозга кошки, доставленной из города Жуков.

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