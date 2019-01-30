1056 калужских заключенных выйдут на свободу раньше срока

30.01.2019 12:10 259

В Калужской области пересмотрели сроки заключения для 1056 человек.

Как сообщила пресс-служба областного УФСИН, это связано с внесением изменений в уголовный кодекс РФ, предусматривающих зачет отбывания времени в СИЗО в общий срок наказания.

В связи с этим на сегодняшний день досрочно освободились 108 человек, а еще 948 осужденным снижен срок отбывания наказания в исправительных учреждениях.