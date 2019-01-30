Калужских водителей ждет тотальная проверка на трезвость

30.01.2019 11:57 301

Завтра, 31 января, в Калуге пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки водителей, останавливая все без исключения автомобили на заранее выбранных участках дороги. В случае сомнений, инспекторы будут проверять автолюбителей на трезвость, а при необходимости направлять на медицинское освидетельствование, отказ от которого чреват административной ответственностью.

ГИБДД напоминает, что санкции за нетрезвую езду предусматривают лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей.