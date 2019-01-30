Обнинские полицейские, скрывающие доходы, отделались выговором

30.01.2019 09:38 389

Прокуратура Обнинска проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции в отделе МВД и обнаружила нарушения. Как выяснилось, полицейские предоставляли неполные и недостоверные сведения о своем имуществе и доходах за 2015-2017 годы. Так, сотрудники МВД скрывали доходы супругов и банковские счета, сообщила пресс-служба прокуратуры области. В результате проверки 16 должностных лиц обнинского МВД получили наказание в виде выговора.



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