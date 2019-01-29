Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 29 января
$ 65.93 0.01
75.19 0.56
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

9 пожарных МЧС тушили дачу под Малоярославцем

29.01.2019 16:31 1 167
9 пожарных МЧС тушили дачу под Малоярославцем

Сегодня, 29 января, около полудня, спасатели МЧС Калужской области приняли сигнал о пожаре в Жуковском районе.

Как оказалось, в дачном районе Белоусово, СНТ «Текстильщик-2», загорелась дача.

К счастью, в огне не пострадали люди. Пожар тушили 9 пожарных и две специально оборудованные машины.

Как сообщила пресс-служба ведомства, последствия возгорания ликвидированы, а инспектор ГПН, выехавший на место, выяснит причины происшествия.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Игровой притон в Малоярославце закрыла полиция 29.01.2019 19:00

Свет отключат в Калуге и пригородах 29.01.2019 18:05

На Секиотовской улице сгорел дом 29.01.2019 16:38

Пьяного посетителя суда оштрафовали 29.01.2019 15:38

Почти 40 килограммов наркотиков взяли у задержанной банды наркодилеров 29.01.2019 13:51

Подружка обокрала гостеприимного хозяина на 40 тысяч рублей 29.01.2019 13:41

Похитители переправили в Чечню техники на 6 миллионов рублей 29.01.2019 13:32

В Обнинске пенсионера сбили прямо на переходе 29.01.2019 13:12

Водитель автобуса уронил пассажирку 29.01.2019 13:06

За минувшие сутки 9 человек пострадали в 5 авариях на дорогах области 29.01.2019 11:37

Народные новости
1661 6
hunter
4182 43
Sony
2568 22
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.