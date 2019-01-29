9 пожарных МЧС тушили дачу под Малоярославцем

Сегодня, 29 января, около полудня, спасатели МЧС Калужской области приняли сигнал о пожаре в Жуковском районе.
Как оказалось, в дачном районе Белоусово, СНТ «Текстильщик-2», загорелась дача.
К счастью, в огне не пострадали люди. Пожар тушили 9 пожарных и две специально оборудованные машины.
Как сообщила пресс-служба ведомства, последствия возгорания ликвидированы, а инспектор ГПН, выехавший на место, выяснит причины происшествия.
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