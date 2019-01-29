Похитители переправили в Чечню техники на 6 миллионов рублей и не чувствовали себя виноватыми

29.01.2019 13:32 268

Двое приятелей, жителей Кавказа, осуждены за крупную кражу.

В сентябре они похитили два экскаватора-погрузчика, стоящих в поле Медынского района. Похищенную технику, стоимостью почти 6 миллионов рублей, тралом переправили в Ингушетию, а затем в Чечню.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, на суде мужчины свою вину категорически отрицали, но все равно получили 7 и 4 года колонии общего режима.