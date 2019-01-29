Козельчанин разобрал печку в служебной квартире, заработал 350 рублей и попался

29.01.2019 10:31 422

Козельская полиция передала в суд уголовное дело об открытом хищении имущества.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, мужчина проник в пустую служебную квартиру одной из организаций. Обнаружив там кирпичную печь, он вынул из нее металлические детали и поспешил к выходу, где буквально столкнулся с сотрудницей компании, делавшей обход зданий.

Скрывшись, воришка сдал металл в скупку на сумму в 350 рублей, а женщина заявила в полицию.