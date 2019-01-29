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Водоканал будет класть трубы, не повреждая дорожное покрытие

29.01.2019 09:35 2 140
Водоканал будет класть трубы, не повреждая дорожное покрытие

Калужский водоканал закупил уникальное оборудование, позволяющее работать без рытья траншей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трубный разрушитель – первая отечественная разработка, позволяющая прокладывать трубопровод в городских условиях, не вскрывая дорожное полотно. Система одновременно разрушает старые коммуникации и тянет новые, современные полиэтиленовые трубы того же диаметра.


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