Водоканал будет класть трубы, не повреждая дорожное покрытие

29.01.2019 09:35 140

Калужский водоканал закупил уникальное оборудование, позволяющее работать без рытья траншей, сообщили в пресс-службе ведомства. Трубный разрушитель – первая отечественная разработка, позволяющая прокладывать трубопровод в городских условиях, не вскрывая дорожное полотно. Система одновременно разрушает старые коммуникации и тянет новые, современные полиэтиленовые трубы того же диаметра.



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