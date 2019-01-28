Управляющая магазином выследила воров до приезда полиции

28.01.2019 09:10 312

Супруги в одном из сетевых магазинов в Калужской области набрали товар в женскую сумочку и вышли не заплатив, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 28 января.

В это время управляющая магазином просматривала камеры и увидела странное поведение пары. Женщина выбежала за ними из магазина, но не успела догнать. Покупатели-воры скрылись. Руководительница вызвала полицию и приступила к розыскам самостоятельно.

Криминальную пару она увидела в соседнем магазине. Управляющая подошла к супругам и предложила оплатить товар. Глава семейства в ответ открыл ячейку и вернул похищенное.

Сотрудники полиции доставили пару в отделение для получения объяснений по факту кражи.