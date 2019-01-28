Прокуратура собирает список опасных для детей мест

28.01.2019 06:48 228

Прокуратура просит жителей региона сообщать об опасных для детей объектах, к которым можно попасть без препятствий, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В списке потенциально опасных объектов стройки, ямы, колодцы, пункты тепломагистралей, системы водоснабжения и канализации, к которым имеется свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйственные, недостроенные здания и сооружения и др.

Обо всех таких доступных местах просят сообщать в территориальные органы прокуратуры.