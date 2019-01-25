Более 10 тысяч нарушителей оштрафовали ГАИшники за день

25.01.2019 19:24 278

За четверг, 24 января, сотрудники ГИБДД оштрафовали 10434 нарушителя правил дорожного движения. Из них 8 водителей были пьяны, 8 неправильно перевозили детей, 3 выехали на «встречку», 60 пешеходов перешли дорогу в неположенном месте.

За день в области произошло 80 столкновений с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Зарегистрирована 1 авария в которой пострадали 2 человека.