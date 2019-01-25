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Дальнобойщик заснул, протаранил легковушки и уехал в поле

25.01.2019 14:56 0 446
Дальнобойщик заснул, протаранил легковушки и уехал в поле

Большегруз с полуприцепом выехал с дороги «Калуга-Медынь» между Полотняным Заводом и Жилетово, сообщили в пятницу, 25 января, пользователи группы «Калуга Жесть».

Как сообщают очевидцы, дальнобойщик задел несколько легковых машин, а затем фура уехала с проезжей части на обочину и в поле.

Пользователи предположили, что водитель заснул за рулем.


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