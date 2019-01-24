В Калуге сгорел башенный кран

24.01.2019 17:31 450

Сегодня, 24 января, пожарно-спасательная служба МЧС приняла сообщение о пожаре в Калуге.

На улице Рубежной сгорел башенный кран. Как сообщила пресс-служба ведомства, в огне никто не пострадал.

Загоревшуюся строительную технику удалось потушить силами 5 пожарных и двух специальных машин. Для выяснения причин возгорания на место выехал инспектор ГПН.