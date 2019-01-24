Калужанин продал книги по цене видеокарты и пошел под суд

24.01.2019 10:57 523

Калужанин разместил на сайте объявление о продаже по сходной цене дорогой видеокарты, которой у него не было.

Условием покупки была полная предоплата в размере 7500 рублей. Житель Смоленской области связался с продавцом, перевел деньги, и вскоре получил подтверждение отправления.

Однако вместо обещанной видеокарты покупатель обнаружил в посылке пять книг разных авторов и обратился в полицию.

Как сообщила пресс-служба УМВД области, оперативники вычислили и задержали предприимчивого продавца, заведя на него уголовное дело о мошенничестве. Несмотря на признание своей вины и возмещение потерпевшему ущерба, мошенника ждет суд.