Безработный стал генеральным директором калужской фирмы

24.01.2019 10:10 1007

К безработному жителю Мосальского района обратились некие люди, предложив ему занять должность генерального директора компании.

По условиям сделки, мужчина должен был формально числиться руководителем ООО, за что ему причиталось разовое вознаграждение в 50 000 рублей. Он согласился, и, предъявив свой паспорт и пакет документов, вступил в должность.

Через некоторое время, ему позвонили судебные приставы и сообщили, что его фирма имеет большие долги. В ходе беседы, генеральный директор не смог внятно ответить на вопросы, и, поняв что имеют дело с подставным лицом, приставы передали дело в полицию.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, материалы уголовного дела направлены в суд.