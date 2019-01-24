Безработный стал генеральным директором калужской фирмы

К безработному жителю Мосальского района обратились некие люди, предложив ему занять должность генерального директора компании.
По условиям сделки, мужчина должен был формально числиться руководителем ООО, за что ему причиталось разовое вознаграждение в 50 000 рублей. Он согласился, и, предъявив свой паспорт и пакет документов, вступил в должность.
Через некоторое время, ему позвонили судебные приставы и сообщили, что его фирма имеет большие долги. В ходе беседы, генеральный директор не смог внятно ответить на вопросы, и, поняв что имеют дело с подставным лицом, приставы передали дело в полицию.
Как сообщила пресс-служба областного УМВД, материалы уголовного дела направлены в суд.
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