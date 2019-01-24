Нерадивых сотрудников Роспотребнадзора наказали предупреждением

24.01.2019 07:00 479

Прокуратура Сухиничского района проверила деятельность Роспотребнадзора в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах, сообщила 23 января пресс-служба областного ведомства. Проверка показала, что два специалиста нарушили правила оформления «Единого реестра проверок», не занося туда сведения о проведенных мероприятиях в 2018 году. Специалистов и начальника Территориального отдела Роспотребнадзора наказали предупреждением.



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