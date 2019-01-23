Должница-рецидивистка заплатила 100 тысяч приставам

Судебные приставы возбудили 7 исполнительных дел в отношении калужанки, не оплатившей вовремя 12,5 тысяч рублей по штрафам ГИБДД и более 80 тысяч по налогам и сборам, включая пени. С учетом исполнительного сбора, ее задолженность составила 100 тысяч рублей.
В рамках принудительного взыскания сотрудники УФССП сняли с расчетных счетов должницы 7,5 тысяч рублей и удерживали часть ее зарплаты. Кроме того, они запретили любые регистрационные действия с автомобилем неплательщицы. Таким образом, нужная сумма была собрана и дело закрыто.
Как отмечает пресс-служба областного УФССП, в начале текущего года гражданка снова попала в список должников, получив 7 штрафов на сумму 13 тысяч рублей.
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