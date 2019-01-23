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Вымогатель, отобравший у ребенка 400 тысяч рублей, не признал свою вину

23.01.2019 11:31 0 496
Вымогатель, отобравший у ребенка 400 тысяч рублей, не признал свою вину

Несмотря на поданную апелляцию, суд не изменил приговор в отношении 22-летнего жителя Калужской области, осужденного за вымогательство под угрозой насилия.

С ноября 2016 года по февраль 2018 он вымогал деньги у несовершеннолетнего, угрожая ему. Подросток угрозы в свой адрес воспринимал серьезно, и передавал осужденному деньги, которые брал у матери. За указанный период он мальчик передал вымогателю более 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На суде подсудимый вину не признал и отрицал факты вымогательства и угроз. Тем не менее, суд встал на сторону ребенка и оставил приговор без изменений.


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