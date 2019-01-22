Мошенники наживаются на доверчивых любителях халявы

22.01.2019 13:30 202

Калужанин подписался на один из пабликов в социальной сети и получил сообщение о внезапном выигрыше в конкурсе, проводимом среди подписчиков.

Ценным призом оказался сабвуфер стоимостью более чем в 40 тысяч рублей. О приятном сюрпризе мужчине сообщил администратор группы, указав, что для получения ценного подарка необходимо заплатить 4 тысячи рублей за доставку. Победитель конкурса немедленно перевел деньги на указанный номер, но выигрыша так и не дождался, а администратор перестал выходить на связь.

Полиция просит граждан быть бдительными и, в случае получения сообщения о неожиданном призе, оплачивать его только по факту получения.