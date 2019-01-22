Внедорожник, разогнавшись, ударил легковушку

22.01.2019 12:10 438

Вчера, 21 января, на автодороге «Кондрово – Галкино – Острожное – Барсуки» произошло ДТП.

Мужчина, за рулем автомобиля «Нива-Шевроле» с прицепом, не соблюдал дистанцию до впередиидущей машины и врезался в «Шкоду», под управлением девушки 28 лет, которая поворачивала налево. От удара «Шкода» налетела на препятствие.

В результате аварии пострадала водитель «Шкоды», получив различные травмы, сообщает ОМВД России по Дзержинскому району.