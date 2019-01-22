Тракторист похитил 100 литров топлива с заправки

22.01.2019 09:26 623

Сотрудники калужской автозаправки пожаловались в полицию на пропажу 100 литров топлива.

На заправку въехал мужчина на тракторе и оплатил 200 литров солярки. Залив горючее в бочку, он попросил заправщика добавить еще 100 литров и сделал вид, что пошел оплачивать добавку. Работник заправки, не подозревая подвоха, долил солярку в бочку и отлучился. Тракторист воспользовался его отсутствием и спокойно уехал.

Оперативники, задержав подозреваемого, завели на него уголовное дело по статье «Мошенничество» сообщила пресс-служба городского УМВД.