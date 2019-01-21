Бадминтонисты из Калужской области взяли 4 золота на всероссийских соревнованиях

21.01.2019 16:58 186

Всероссийские соревнования по бадминтону среди юношей, девушек, мальчиков и девочек до 17,15 и 13 лет прошли в Подмосковье, сообщило министерство спорта Калужской области в понедельник, 21 января.

Калужские спортсмены получили 4 золотых награды.

Иван Васюков стал первым в одиночном разряде, Анастасия Чевокина стала лучшей также в одиночном разряде. Иван вместе с Анастасией завоевали золото в смешанном парном состязании, а Виктория Петракова вместе со спортсменкой из Москвы Луизой Аюбовой победили в парном разряде.