Конкурс снеговиков прошел в калужских колониях

Калужские заключенные лепили снеговиков в исправительных колониях №3 и №5, сообщила пресс-служба областного УФСИН в понедельник, 21 января.
Лепить фигуры из снега начали еще в декабре. В конкурсе участвуют отрядами, каждый из которых должен изготовить фигуру.
Победителей пока не назвали. Им обещают призы и грамоты.
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