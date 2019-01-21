Конкурс снеговиков прошел в калужских колониях

21.01.2019 16:05 312

Калужские заключенные лепили снеговиков в исправительных колониях №3 и №5, сообщила пресс-служба областного УФСИН в понедельник, 21 января.

Лепить фигуры из снега начали еще в декабре. В конкурсе участвуют отрядами, каждый из которых должен изготовить фигуру.

Победителей пока не назвали. Им обещают призы и грамоты.