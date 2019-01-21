Подруга сестры украла у мужчины 40 тысяч

21.01.2019 08:45 378

Житель Людиновского района пригласил к себе в гости сестру с подругой и дал им карту, чтобы они сходили в магазин, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 20 января.

Через некоторое время подруга родственницы ушла. Через два дня мужчина обнаружил, что со счета списано 40 тысяч рублей, а карты нет.

29-летнюю девушку подозревают в краже, ей грозит до пяти лет лишения свободы.