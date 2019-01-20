Две бани сгорело за ночь в области

20.01.2019 10:20 208

С субботы на воскресенье в Калужской области сгорели две бани в разных районах региона.

Сначала в субботу поздно вечером загорелась баня в селе Ульяново одноименного района.

Затем уже около 2 часов ночи в воскресенье вспыхнула помывочная в совхозе Чаусово Жуковского района.

Ни в одном из пожаров люди не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.