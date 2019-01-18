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Прокуратура требует фонарей и тротуаров на Ольговке

18.01.2019 10:38 0 424
Прокуратура требует фонарей и тротуаров на Ольговке

Нарушения найдены при проверке состояния проезжей части улицы Ольговки в Калуге, сообщила в пятницу, 18 января, пресс-служба областной прокуратуры.

Тротуаров там нет, наружного освещения — тоже. И так на протяжении всей улицы.

Прокуратура потребовала от горуправы устранить недостатки. Чиновники принимают меры. Какие — не уточняется.


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