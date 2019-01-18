БОМЖ украл коньяк в магазине, но случайно попался полицейским

18.01.2019 09:21 497

Сотрудники ППС патрулировали Калугу на машине, когда увидели убегавшего от охранника мужчину, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 18 января.

Полицейские решили задержать беглеца, чтобы выяснить причину погони. Оказалось, что 41-летний мужчина — БОМЖ. Он в сетевом магазине взял с прилавка коньяк и попытался сбежать. За ним погнался охранник, вор попытался скрыться во дворах, но попался сотрудникам ППС.

Бездомный задержан. Ему грозит срок за грабеж до 4 лет колонии.