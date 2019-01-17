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Ни одно изнасилование в области не осталось безнаказанным

17.01.2019 09:19 0 221
Ни одно изнасилование в области не осталось безнаказанным

Накануне, 16 января, в следственном управлении СК России по Калужской области подвели итоги работы за 2018 год и определили задачи на 1 полугодие 2019 года.

Следователи отметили положительную тенденцию к снижению преступности в области. По сообщению пресс-службы ведомства раскрываемость убийств составила 95%, причинения тяжкого вреда здоровью – 97%, а изнасилований все 100%.

Кроме того, приоритетным направлением в работе следователей стала защита трудовых прав граждан. 16 уголовных дел по невыплате зарплаты они возбудили за прошлый год и вернули работникам более 58 миллионов рублей.


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