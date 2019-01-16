Продавщица калужского бутика обокрала покупательницу

16.01.2019 12:01 597

В одном из ТРЦ Калуги обокрали покупательницу. Как сообщила пресс-служба городского УМВД, продавщице бутика приглянулся телефон, принадлежащий посетительнице. Как только владелица ценного гаджета ненадолго вышла из примерочной, попросив продавцов присмотреть за оставленными там вещами, находчивая воровка улучила момент и похитила смартфон из кармана куртки. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Вороватая продавщица вину признала и добровольно отдала телефон, стоимостью 15 000 рублей, стражам правопорядка.



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