Продавщица калужского бутика обокрала покупательницу

В одном из ТРЦ Калуги обокрали покупательницу.
Как сообщила пресс-служба городского УМВД, продавщице бутика приглянулся телефон, принадлежащий посетительнице. Как только владелица ценного гаджета ненадолго вышла из примерочной, попросив продавцов присмотреть за оставленными там вещами, находчивая воровка улучила момент и похитила смартфон из кармана куртки.
Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Вороватая продавщица вину признала и добровольно отдала телефон, стоимостью 15 000 рублей, стражам правопорядка.
|
Несколько калужских улиц останутся без воды 16.01.2019 17:16
12 лет грозит обнинскому предпринимателю за дачу взятки 16.01.2019 14:44
7 лет колонии получил распространитель наркотиков в Думиничах 16.01.2019 13:19
Калужанку, задолжавшую банку, не пустили в самолет 16.01.2019 13:04
Под Калугой «Шевроле» не уступила дорогу «Киа» 16.01.2019 11:14
В столкновении машины с ограждением пострадал пассажир 16.01.2019 11:08
В Обнинске молодежь не поделила перекресток 16.01.2019 11:03
Вчера на дорогах области три человека пострадали в авариях 16.01.2019 10:57
Несовершеннолетним вейперам больше не продадут электронные сигареты 16.01.2019 10:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: