Мнимые работники банков грабят калужан

11.01.2019 19:05 300

Калужская полиция предупреждает граждан: в последнее время активизировались мошенники, которые от имени банковских работников выманивают у населения сбережения.

Как правило, злоумышленники звонят людям на мобильные телефоны, представляются сотрудниками Банка России и под разными предлогами («отмена банковских операций», «блокировка карты», «помощь при обслуживании банковской карты» или «погашение задолженности») дистанционным способом похищают у доверчивых граждан денежные средства.

Как правило, доводы мошенников очень убедительны, и в результате диалога владельцы карты сообщают злоумышленникам свои паспортные данные и реквизиты банковской карты, сообщает пресс-служба регионального УМВД.