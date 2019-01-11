Пьяный лихач,убивший человека, пытался за взятку скрыть преступление

11.01.2019 11:02 191

Суд вынес приговор жителю Московской области, пытавшемуся дать взятку следователю.

В ноябре 2018 года мужчина стал виновником аварии, в результате которой погиб человек. Проведенная экспертиза показала, что во время ДТП водитель был пьян.

Пытаясь переквалифицировать уголовную статью на более мягкую, подсудимый попытался дать следователю 80 тысяч рублей прямо в служебном кабинете, уговаривая того не приобщать акт экспертизы, подтверждающий состояние опьянения, к уголовному делу.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в суде он полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.