Пьяный лихач,убивший человека, пытался за взятку скрыть преступление

Суд вынес приговор жителю Московской области, пытавшемуся дать взятку следователю.
В ноябре 2018 года мужчина стал виновником аварии, в результате которой погиб человек. Проведенная экспертиза показала, что во время ДТП водитель был пьян.
Пытаясь переквалифицировать уголовную статью на более мягкую, подсудимый попытался дать следователю 80 тысяч рублей прямо в служебном кабинете, уговаривая того не приобщать акт экспертизы, подтверждающий состояние опьянения, к уголовному делу.
Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в суде он полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.
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