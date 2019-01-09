За ночь из Калуги вывезли более 3,5 тысячи кубометров снега

09.01.2019 13:30 288

3645 кубометров снега вывезли с калужских улиц за ночь с 8 по 9 января. В минувшем году ежедневно обычно увозили порядка тысячи кубометров.

Уборкой городских улиц ночью занимались 66 спецмашин и 93 рабочих.

При этом песок-соляной смеси на улицы высыпали немного — порядка 37 тонн, во время сильного гололеда эта цифра в прошлом году превышала две сотни.

Днем уборкой города занимаются 96 рабочих и 61 спецмашина.