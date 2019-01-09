Девушка отправилась пить с первым встречным мигрантом и лишилась денег

09.01.2019 12:29 1043

27-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья пригласил к застолью девушку, с которой он случайно познакомился на улице в Козельском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 9 января.

Девушка согласилась. Когда она отвлеклась, молодой мигрант вытащил у нее из сумочки банковскую карту.

На следующее утро с карты начали списывать деньги — приезжий расплачивался чужими средствами за покупки в питейных заведениях и торговых точках. В итоге смелая дама потеряла 2500 рублей.

За мошенничество с картой мигранту грозит до 3 лет.