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Девушка отправилась пить с первым встречным мигрантом и лишилась денег

09.01.2019 12:29 2 1043
Девушка отправилась пить с первым встречным мигрантом и лишилась денег

27-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья пригласил к застолью девушку, с которой он случайно познакомился на улице в Козельском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 9 января.

Девушка согласилась. Когда она отвлеклась, молодой мигрант вытащил у нее из сумочки банковскую карту.

На следующее утро с карты начали списывать деньги — приезжий расплачивался чужими средствами за покупки в питейных заведениях и торговых точках. В итоге смелая дама потеряла 2500 рублей.

За мошенничество с картой мигранту грозит до 3 лет.


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