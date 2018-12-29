Тотальный и бескомпромиссный вывоз снега ожидает Калугу

29.12.2018 14:04 340

С субботы, 29 декабря, в Калуге начался «тотальный и бескомпромиссный» вывоз снега, сообщила на официальной странице в соцсети МБУ СМЭУ.

Припаркованные не по правилам машины будут эвакуировать, улицы будут перекрывать.

Борьба со снегом продлится до 4 января.

За минувшие сутки с городских улиц вывезли 1004 кубометра снега, на дороги высыпали почти 200 тонн пескосоляной смеси, сообщила пресс-служба горуправы. На уборке города в субботу трудятся 130 рабочих и 68 спецмашин.